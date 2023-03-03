Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов упевнений, що ми переможемо російських загарбників. Він також певен, що покарання за злочини, які вони чинили на нашій землі, понесуть усі росіяни.

В інтерв'ю РБК-Україна Данілов прокоментував можливість підписання з рф мирного договору. Він нагадав, що подібний документ був підписаний між Україною та росією 31 травня 1997 року за часів президента Леоніда Кучми.

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"Ми мали так званий "великий договір". Ми з ними все це підписали, там було підтверджено непорушність кордонів, закріплені принципи співробітництва, наголошено на повазі до законів однієї держави до іншої. Де той договір? У них змінюється ситуація, встав цар не з тої ноги – і все, немає більше ніяких договорів", – зазначив секретар РНБО.

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Він вважає, що з росіянами можна підписувати лише документи, що стосуються компенсації збитків, завданих Україні їхнім вторгненням.

"Вони мають заплатити за все, що вони тут накоїли, вони мають це зробити власним коштом, коштом своїх ресурсів. Але тут є інша справа: 500 дітей, яких ці мерзотники-терористи вбили. Хто поверне їм життя? Як ми можемо виміряти життя дитини, яке забрав цей сучасний Гітлер? А хлопчика чи дівчинки без ручки, без ніжки? Я б задушив просто цю тварь. А дехто каже, що з ними про щось домовлятись. Їх треба нищити, вбивати до того часу, поки вони не підуть з нашої території. А потім мають за все нести відповідальність", – емоційно висловився Данілов.

На його думку, після війни будуть притягнуті до відповідальності всі російські льотчики, які бомблять наші мирні міста, командири частин, які дають ці злочинні накази. "Як свого часу німецький народ ніс спокуту за Гітлера, так само росіяни будуть нести відповідальність за цього покидька", – додав він.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що путіну варто готуватися не до виборів, а до смерті.

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