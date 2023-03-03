Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен, что мы победим российских захватчиков. Он также уверен, что наказание за преступления, совершенные ими на нашей земле, понесут все россияне.

В интервью РБК-Украина Данилов прокомментировал возможность подписания с РФ мирного договора. Он напомнил, что подобный документ был подписан между Украиной и Россией 31 мая 1997 во времена президента Леонида Кучмы.

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"Мы имели так называемый "большой договор". Мы с ними все это подписали, там была подтверждена нерушимость границ, закреплены принципы сотрудничества, отмечено уважение законов одного государства к другому. Где тот договор? У них меняется ситуация, встал царь не с этой ноги – и все, нет больше никаких договоров", – отметил секретарь СНБО.

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Он считает, что с россиянами можно подписывать только документы, касающиеся компенсации ущерба, нанесенного Украине их вторжением.

"Они должны заплатить за все, что они здесь натворили, они должны это сделать за свой счет, за счет своих ресурсов. Но здесь есть другое дело: 500 детей, которых эти мерзавцы-террористы убили. Кто вернет им жизнь? Как мы можем измерить жизнь ребенка, которую забрал этот современный Гитлер? А мальчика или девочки без ручки, без ножки? Я бы задушил просто эту тварь. А некоторые говорят, что с ними о чем-то договариваться. Их надо уничтожать, убивать до тех пор, пока они не уйдут из нашей территории. А потом должны за все нести ответственность", – эмоционально выразился Данилов.

По его мнению, после войны будут привлечены к ответственности все российские летчики, бомбящие наши мирные города, командиры частей, дающих эти преступные приказы. "Как в свое время немецкий народ нес искушение за Гитлера, так же россияне будут нести ответственность за этого отброса", – добавил он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что путину следует готовиться не к выборам, а к смерти.

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