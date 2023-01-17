"Путину надо готовиться к гробу, он Гитлер", – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал образ российского президента и его борьбу за власть. По его мнению, путину стоит готовиться не к выборам, а к смерти.

Об этом Данилов заявил в интервью для издания “Суспільне". Отвечая на вопрос корреспондента о коверных играл Кремля он подчеркнул, что в россии не существует выборов, а путину стоит готовиться к гробу.

"А что касается российского общества – у меня всегда возникает вопрос: "А где оно?". путин просто уничтожил российское общество. Там нет сегодня никаких свобод. Вы не можете даже свою мысль вслух произносить. Если у вас какое-то другое мнение, вы должны написать, что являетесь агентом какой-то другой цивилизации, временно находитесь в россии", – сказал он.

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При этом, говоря о гражданском обществе он вспомнил лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

"Гитлер обязал евреев носить звезду Давида. Так путин делает тоже, это современный Гитлер. И там никакого гражданского общества не существует. Это люди, которые с утра до вечера живут телевидением. Никаких выборов в россии уже давно нет",- подчеркнул он.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов назвал дату, когда российские оккупанты могут попытаться повторить полномасштабное наступление. По его словам, путин зациклен на определенных датах.

Такое же мнение ранее высказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ВВС.

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