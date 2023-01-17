"Путіну треба готуватися до труни, він Гітлер", – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував образ російського президента та його боротьбу за владу. На його думку, путіну варто готуватися не до виборів, а до смерті.

Про це Данілов заявив в інтерв'ю для видання "Суспільне". Відповідаючи на запитання кореспондента про килимові ігри Кремля, він підкреслив, що в росії не існує виборів, а путіну варто готуватися до труни.

"А що стосується російського суспільства - у мене завжди виникає питання: "А де воно?". Путін просто знищив російське суспільство. Там немає сьогодні жодних свобод. Ви не можете навіть свою думку вголос вимовляти. Якщо у вас якась інша думка, ви повинні написати, що ви є агентом якоїсь іншої цивілізації, тимчасово перебуваєте в росії", – сказав він.

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При цьому, говорячи про громадянське суспільство, він згадав лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

"Гітлер зобов'язав євреїв носити зірку Давида. Так путін робить теж, це сучасний Гітлер. І там ніякого громадянського суспільства не існує. Це люди, які з ранку до вечора живуть телебаченням. Жодних виборів у росії вже давно немає", - наголосив він.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов назвав дату, коли російські окупанти можуть спробувати повторити повномасштабний наступ. За його словами, путін зациклений на певних датах.

Таку думку раніше висловив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС.

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