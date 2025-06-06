Демобілізація із ЗСУ під час війни: яку виплату отримає військовий

Українським військовослужбовцям, які звільняються зі служби, гарантована одноразова грошова допомога. Це право діє як у мирний час, так і під час воєнного стану.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.Допомога призначена для всіх категорій військових, крім строковиків та осіб, які проходили службу за призовом. Виплата надається незалежно від обставин звільнення.

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Згідно з роз’ясненням Міністерства оборони, розмір одноразової виплати становить 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби. При цьому додаткові винагороди до розрахунку не включаються.

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