День матері: найкращі привітання української мовою та красиві картинки

В Україні відзначають День матері щороку у другу неділю травня. Цьогоріч святковий день припадає на 14 травня.

Цього дня заведено вітати бабусь, мам та жінок, які мають дітей. Не забудьте відвідати ваших мам, або хоча б зателефонувати їм, чи надіслати вітання у месенджері.

А щоб вам легше було знайти потрібні слова для привітання, пропонуємо дізнатися, як привітати мамусь у прозі та гарною листівкою.

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Привітання для матусі у прозі:

Відео дня

Матусю! Вітаю зі свято! Бажаю бути вічно молодою, щасливою, здоровою, красивою!

Дорога мамо, щиро вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі міцного здоров'я та безмежної любові!

Моя рідна матусю, зичу тобі найщирішої любові, здоров'я і щастя в цей прекрасний день.

День матері - найкращий привід, щоб віддати тобі належну повагу. Бажаю тобі незмінної турботи та вдячності від своїх дітей.

Найрідніша моя мамо, прийми мої щирі привітання з Днем матері. Бажаю тобі міцного здоров'я та багато щастя у житті.

Зі святом, рідна мамусічко! Я безмежно вдячний за все, що ти для мене робиш. Бажаю тобі великої радості та незмінної любові.

Шановна матусю, від щирого серця вітаю тебе зі святом. Нехай кожен день буде наповнений добром та благополуччям.

Для мене ти - найкраща на світі, і я щиро дякую тобі за все. Зичу тобі багато здоров'я та незмінної любові від своїх дітей.

Дорога мамусю, твої діти назавжди вдячні тобі за те, що ти завжди була поруч і підтримувала нас у життєвих труднощах. Зичимо тобі радості, здоров'я і щастя.

День матері - це свято любові, ніжності та турботи. Зичу тобі, мамо, щоб кожен день був наповнений радістю та взаєморозумінням зі своїми дітьми.

Привітання мамі у картинках:

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