14 травня – День матері: як відзначають свято, і що заборонено дарувати мамі

День матері – важливе свято, яке відзначається у багатьох країнах світу. Це день вшанування та вираження вдячності матерям. UAportal підготував цю статтю, щоб розповісти про традиції та звичаї, пов'язані з цим святом, та запропонувати ідеї про те, як його відзначити.

Традиції та звичаї, пов'язані з Днем матері

В Україні День матері відзначається у другу неділю травня. 2023 року це буде 14 травня. Матерям заведено дарувати квіти та невеликі подарунки, такі як шоколадні цукерки чи вироби ручної роботи.

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Багато сімей також збираються на спеціальну трапезу та проводять час разом. Школи часто організовують спеціальні вистави та заходи на честь свята.

Відео дня

Відповідні способи святкування

Крім дарування квітів та невеликих подарунків, найкращим способом показати своє кохання та вдячність є проведення спільного часу з мамою. Прогулянка в парку, готування особливої страви або просто спільне проведення часу та обмін історіями – все це чудові способи відзначити свято.

Чого не варто робити у це свято

Відзначаючи День матері в Україні, важливо уникати дарування жовтих квітів, оскільки вони традиційно асоціюються з розлукою та втратою. Також важливо не дарувати парну кількість кольорів, оскільки це зазвичай приурочено до жалобних заходів.

Раніше UAportal писали про те, чому не можна дарувати квіти в горщику, а також про прикмети та забобони, пов'язані з приходом гостей.

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