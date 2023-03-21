Відштовхнете щастя та гроші: що не можна дарувати на день народження

Деякі речі, якщо їх подарувати, можуть накликати біду та нещастя. Зокрема не варто приносити на день народження гаманець, посуд, вази та навіть книги.

Сфера подарунків особливо багата на прикмети та забобони. Вірити чи ні особиста справа кожного, але UAportal пропонує список заборонених речей на день народження.

Читайте також: Зіпсуєте життя молодим – 10 подарунків, які не можна дарувати на весілля

Не всі подарунки можуть принести вдачу та щастя, оскільки деякі – накличуть біду, проблеми та конфлікти.

Які подарунки не можна дарувати на день народження

Відео дня

1. Годинники. Така річ стане не найкращим подарунок, оскільки, вважається, нібито подарований годинник збиває біологічні ритми та відбирає у людини роки життя. Жителі Китаю не дарують цей предмет, оскільки це до неприємностей.

2. Гаманець, сумка або валіза. Такі речі у жодному разі не можна дарувати порожніми, оскільки тоді ви можете накликати безгрошів'я та бідність одержувачу. Якщо вирішили подарувати таку річ, то треба всередину покласти кілька купюр та монет. Тоді до одержувача будуть липнути гроші.

3. Тварини. Якщо вирішили подарувати пухнастого друга, то отримайте за нього символічний викуп. Інакше тварина буде тікати від господаря і принесе йому клопіт.

Читайте також: П'ять подарунків, які не можна дарувати чи приймати

4. Хрестик. Попри те, що хрестик заведено дарувати на хрестини, але цього краще не робити на день народження. Оскільки так можна передати новому власникові свої страхи, переживання, турботи та тривоги.

5. Раніше подаровані речі. Поганою прикметою є передаровування речей, які ви отримали в подарунок від інших людей. Такі подарунки будуть зберігати негативну енергетику заперечення, оскільки ці речі призначалися іншій людині. Це може нашкодити новому власнику.

Читайте також: Пов'язано не тільки з грошима – чому вдома не можна свистіти

Раніше UAportal писали про те, чому не можна дарувати квіти в горщику, а також про прикмети та забобони, пов'язані з приходом гостей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!