Деруни з кабачків: легка та дієтична страва за 15 хвилин

Кабачки мають низьку калорійність та велику кількість дієтичних волокон, які сприяють здоровому травленню та покращують перистальтику кишківника. Вони також містять важливі вітаміни та мінерали, такі як вітаміни А, С, Е, К, калій, магній і фолієва кислота, які підтримують нормальну роботу нашого організму.

Кабачки мають також антиоксидантні властивості, що допомагають боротися зі стресом та запаленням в організмі. Вони також відомі своїми корисними ефектами на серцево-судинну систему та підтримкою здорового рівня кров'яного тиску.

Кабачки можна готувати різними способами: смажити, варити, запікати, додавати до салатів чи супів. Вони чудово поєднуються з різноманітними інгредієнтами та спеціями.

Читайте також: Швидкий угорський салат з огірка за 10 хвилин: простий рецепт

Відео дня

Пропонуємо вам спробувати приготувати деруни з кабачків.

Інгредієнти:

2 середні кабачки

1 цибуля

2 яйця

100 грамів пшеничного борошна

2 столові ложки тертого сиру (наприклад, пармезану або чеддеру)

Сіль до свого смаку

Чорний перець на смак

Кріп та петрушка – по дві гілочки

Рослинна олія для смаження

Як готувати:

Помийте кабачки, зріжте кінчики та натріть їх на крупній тертці. Покладіть терту масу у миску.Цибулю наріжте на дрібні кубики та додайте до тертого кабачка.

Потім додайте яйця, борошно і тертий сир. Посоліть та поперчіть до свого смаку. Вкришіть петрушку та кріп. Змішайте всі інгредієнти до однорідної консистенції.

Розігрійте сковорідку на середньому вогні та додайте трохи рослинної олії.

Ложкою розкладіть невеликі порції тіста на розігрітій сковорідці. Розплющте їх, щоб утворилися оладки.

Смажте оладки з кабачків з обох сторін до золотистого кольору (приблизно 2-3 хвилини з кожного боку).

Викладіть готові оладки на тарілку, встелену паперовим рушником, щоб забрати залишки олії.

Радимо також звернути увагу на рецепт салату з редискою та бананом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!