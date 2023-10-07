Десерт без випікання: рецепт стародавнього українського шкрабу

Шкраб – давній український десерт, дуже легкий у приготуванні. Його можна робити хоч кожен день – ваші діти будуть у захваті. Рецептом поділився Shuba.

Інгредієнти:

Яйце куряче, велике – 5 шт.

Цукор – 3 ст. л.

Борошно – 100 г

Масло вершкове 82% – за смаком

Панірувальні сухарі – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Білки відділіть від жовтків. До жовтків додайте цукор та перетріть до побіління.

2. Додайте борошно та перемішайте.

3. Збийте білки до густої піни, змішайте з жовтками.

4. Сковорідку змастіть вершковим маслом, присипте сухарями та викладіть масу. Готуйте на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки.

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