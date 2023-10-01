Ідеально на сніданок: гарбузові коржики на сковороді

Гарбузові коржики з начинкою за рецептом від Shuba можна подавати на сніданок або закуску. Чудово підійде і для перекусу.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне – 300 г

Гарбуз – 150 г

Вода – 150 мл

Твердий сир – 100 г

Сіль – 6 г

Дріжджі сухі – 2 г

Мускатний горіх мелений – 1/4 ч. л

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Спосіб приготування:

1. Гарбуз наріжте шматочками та пюруйте за допомогою занурювального блендера.

2. До пюре додайте теплу воду і перемішайте лопаткою. Додайте сухі дріжджі, сіль і мускатний горіх.

3. Всипте просіяне борошно і продовжуйте перемішувати, після чого вимісіть тісто руками. Коли воно стане гладеньким, залиште у холодильнику 20 хвилин.

4. Після цього витягніть з холоду та продовжуйте вимішувати тісто, щоб воно було щільним. Покладіть в миску, накрийте харчовою плівкою і залиште для підняття на 2-3 години.

5. Тісто розділіть тісто на 8 рівних кульок. Розкачайте їх качалкою у кружечки. Посередині викладіть столову ложку тертого сиру і защипніть краї.

6. Акуратно розкачайте кожний коржик, щоб розподілити начинку.

7. Смажте коржики на сухій сковороді, періодично перевертаючи, 2-3 хвилин з кожного боку.

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