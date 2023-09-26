Вишуканий та ароматний: рецепт грушевого пирога з рикоттою
Грушевий пиріг з рикотою за рецептом від Shuba легко готується та виходить ніжний та ароматним.
Інгредієнти:
Борошно пшеничне – 300 г
Масло вершкове 73% – 70 г
Яйця курячі – 1 шт.
Розпушувач – 16 г
Цукор – 100 г
Екстракт ванілі – 1 ч. л.
Цукрова пудра – за смаком
Для начинки:
Сир рикота –250 г
Груші – 2 шт.
Цукор – 50 г
Екстракт ванілі – 1 ч. л.
Лимон – 1/2 шт.
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Спосіб приготування:
1. Змішайте борошно, холодне вершкове масло, цукор, розпушувач, ваніль і яйце до розсипчастої суміші.
2. Суміш перекладіть суміш у миску, накрийте харчовою плівкою і залиште у холодильнику на 30 хвилин.
3. Груші наріжте невеликими шматочками. Покладіть шматочки в миску, додайте ваніль і сік половини лимона.
4. Для начинки: змішайте рикоту із цукром, додайте шматочки груші та перемішайте.
5. Форму для випікання діаметром 20 см застеліть пергаментним папером. Висипте в форму половину розсипчастої суміші та утрамбуйте її руками. Зверху покладіть крем з рикоти і груш, розрівняйте. Зверху посипте крихтами, що залишилася. Добре розподіліть її по поверхні, не надто притискаючи.
6. Випікайте при 180°С 40 хвилин.
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