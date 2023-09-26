Изысканный и ароматный: рецепт пирога с рикоттой

Грушевый пирог с рикотой по рецепту от Shuba легко готовится и получается нежный и ароматный.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 300 г

Масло сливочное 73% – 70 г

Яйца куриные – 1 шт.

Разрыхлитель – 16 г

Сахар – 100 г

Экстракт ванили – 1 ч. л.

Сахарная пудра – по вкусу

Для начинки:

Сыр рыката –250 г

Груши – 2 шт.

Сахар – 50 г

Экстракт ванили – 1 ч. л.

Лимон – 1/2 шт.

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Способ приготовления:

1. Смешайте муку, холодное сливочное масло, сахар, разрыхлитель, ваниль и яйцо до рассыпчатой смеси.

2. Смесь переложите в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 30 минут.

3. Груши нарежьте небольшими кусочками. Уложите кусочки в миску, добавьте ваниль и сок половины лимона.

4. Для начинки: смешайте рикотту с сахаром, добавьте кусочки груши и перемешайте.

5. Форму для выпекания диаметром 20 см застелите пергаментной бумагой. Высыпьте в форму половину рассыпчатой смеси и утрамбуйте ее руками. Сверху уложите крем из рикотты и груш, разровняйте. Сверху посыпьте оставшимися крошками. Отлично распределите ее по поверхности, не очень прижимая.

6. Выпекайте при 180°С 40 минут.

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