Идеально на завтрак: тыквенные лепешки на сковороде.
Тыквенные лепешки с начинкой по рецепту от Shuba можно подавать на завтрак или закуску. Прекрасно подойдет и для перекуса.
Ингредиенты:
Мука пшеничная – 300 г
Тыква – 150 г
Вода – 150 мл
Твердый сыр – 100 г
Соль – 6 г
Дрожжи сухие – 2 г
Мускатный орех молотый – 1/4 ч. л
Читайте также: Простой рецепт варенья из черноплодной рябины
Способ приготовления:
1. Тыкву нарежьте кусочками и пюрируйте с помощью погружного блендера.
2. В пюре добавьте теплую воду и перемешайте лопаткой. Добавьте сухие дрожжи, соль и мускатный орех.
3. Всыпьте просеянную муку и продолжайте перемешивать, после чего вымесите тесто руками. Когда оно станет гладким, оставьте в холодильнике 20 минут.
4. После этого извлеките из холода и продолжайте вымешивать тесто, чтобы оно было плотным. Уложите в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте для поднятия на 2-3 часа.
5. Тесто разделите тесто на 8 ровных шариков. Раскатайте их скалкой в кружочки. Посредине выложите столовую ложку тертого сыра и защипните края.
6. Аккуратно раскатайте каждую лепешку, чтобы распределить начинку.
7. Жарьте лепешки на сухой сковороде, периодически переворачивая, 2-3 минуты с каждой стороны.
Советуем также обратить внимание на рецепт пирога с рикоттой.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!