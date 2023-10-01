Идеально на завтрак: тыквенные лепешки на сковороде.

Тыквенные лепешки с начинкой по рецепту от Shuba можно подавать на завтрак или закуску. Прекрасно подойдет и для перекуса.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 300 г

Тыква – 150 г

Вода – 150 мл

Твердый сыр – 100 г

Соль – 6 г

Дрожжи сухие – 2 г

Мускатный орех молотый – 1/4 ч. л

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Способ приготовления:

1. Тыкву нарежьте кусочками и пюрируйте с помощью погружного блендера.

2. В пюре добавьте теплую воду и перемешайте лопаткой. Добавьте сухие дрожжи, соль и мускатный орех.

3. Всыпьте просеянную муку и продолжайте перемешивать, после чего вымесите тесто руками. Когда оно станет гладким, оставьте в холодильнике 20 минут.

4. После этого извлеките из холода и продолжайте вымешивать тесто, чтобы оно было плотным. Уложите в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте для поднятия на 2-3 часа.

5. Тесто разделите тесто на 8 ровных шариков. Раскатайте их скалкой в кружочки. Посредине выложите столовую ложку тертого сыра и защипните края.

6. Аккуратно раскатайте каждую лепешку, чтобы распределить начинку.

7. Жарьте лепешки на сухой сковороде, периодически переворачивая, 2-3 минуты с каждой стороны.

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