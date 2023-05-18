Десерт з трьох інгредієнтів: рецепт кокосового печива

Дуже бюджетний рецепт печива всього з трьох інгредієнтів. Десерт виходить повітряним та дуже смачним, з вираженим кокосовим смаком.

Інгредієнти:

– яєчні білки – 2 шт.

– кокосова стружка – 150 г

– цукор – 100 г

– дрібка солі

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Спосіб приготування:

1. Охолодіть білки, додайте до них дрібку солі і збийте міксером в піну.

2. Додайте цукор до білків.

3. Збийте в щільну піну.

4. Додайте кокосову стружку.

5. Добре змішайте білки з кокосовою стружкою. Руками сформуйте кульки діаметром 2,5-3 см.

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6. Підготуйте деко, застелене папером для випікання. Викладіть кульки на деко та відправте їх у нагріту до 170 °С духовці на 25 хв.

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