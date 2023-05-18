Десерт з трьох інгредієнтів: рецепт кокосового печива
Дуже бюджетний рецепт печива всього з трьох інгредієнтів. Десерт виходить повітряним та дуже смачним, з вираженим кокосовим смаком.
Інгредієнти:
– яєчні білки – 2 шт.
– кокосова стружка – 150 г
– цукор – 100 г
– дрібка солі
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Спосіб приготування:
1. Охолодіть білки, додайте до них дрібку солі і збийте міксером в піну.
2. Додайте цукор до білків.
3. Збийте в щільну піну.
4. Додайте кокосову стружку.
5. Добре змішайте білки з кокосовою стружкою. Руками сформуйте кульки діаметром 2,5-3 см.
6. Підготуйте деко, застелене папером для випікання. Викладіть кульки на деко та відправте їх у нагріту до 170 °С духовці на 25 хв.
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