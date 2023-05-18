Десерт из трех ингредиентов: рецепт кокосового печенья

Очень бюджетный рецепт печенья всего из трех ингредиентов. Десерт получается воздушным и вкусным, с выраженным кокосовым вкусом.

Ингредиенты:

– яичные белки – 2 шт.

– кокосовая стружка – 150 г

– сахар – 100 г

– щепотка соли

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Способ приготовления:

1. Охладите белки, добавьте к ним щепотку соли и взбейте миксером в пену.

2. Добавьте сахар в белки.

3. Взбейте в плотную пену.

4. Добавьте кокосовую стружку.

5. Хорошо смешайте белки с кокосовой стружкой. Руками сформируйте шарики диаметром 2,5-3 см.

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6. Подготовьте противень, застеленный бумагой для выпечки. Выложите шарики на противень и отправьте их в нагретую до 170 °С духовку на 25 мин.

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