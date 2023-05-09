Дешевше не буває: рецепт 'лінивого плову' для сім'ї з чотирьох людей

Тим, хто не любить довго стирчати на кухні, аби приготувати обід чи вечерю на всю сім'ю, варто дізнатися про рецепт "лінивого" плову. Його можна готувати навіть без м'яса, або додати грибів, аби він був більш ситним.

Принцип приготування "лінивого плову" доволі простий – все перемішати, засипати в рукав для запікання та поставити у духовку.

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Рецепт наступний:

Вам знадобиться 500 грамів рису, невеличкий шматок будь-якого м'яса або грибів (можна зробити плов й пісним). А ще цибулина, морквина, кілька зубчиків часнику, улюблені приправи, сіль, перець й 4 ст. л. олії.

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Як готувати:

Цибулю наріжте дрібно. Моркву натріть на крупній терці, часник подрібніть ножем.

М'ясо посоліть та поперчіть, перемішайте з подрібненими овочами та улюбленими спеціями.

Рис помийте та викладіть у рукав, застібнутий з одного боку. Зверху полийте олією та висипте до нього заготоване м'ясо з овочами. Влийте всередину 2 склянки теплої води, защипніть рукав з іншого боку та спробуйте розмішати всі інгредієнти.

Покладіть рукав з майбутнім пловом у форму для запікання з високими бортиками й поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 35-45 хвилин.

Смачного!

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