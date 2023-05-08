Дешево та дієво: як покращити стан шкіри на обличчі за допомогою популярного продукту

Для того, аби тримати шкіру обличчя в порядку, не обов'язково купувати дорогі креми чи олії. Інколи оздоровити шкіру здатні прості підручні засоби. Наприклад, йогурт.

Варто обрати "живий" натуральний йогурт без ароматичних та смакових домішок, додати до нього меду й лимону. І ви після кількох процедур матимете сяючу та зволожену шкіру на обличчі.

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Йогурт має зволожуючу дію та завдяки своїй кремовій текстурі допомагає утримувати вологу в шкір, додавати їй еластичності та сяйва. А ще він допомагає зменшити зморшки та вирівняти колір обличчя. Якщо йогурт (згідно з даними, вказаними на упаковці) містить цинк, кальцій і вітамін В, то це допоможе також вітамінізувати шкіру, захистити обличчя від УФ-променів та зменшити пігментні плями.

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Йогуртова маска для обличчя

Потрібно змішати разом пів склянки йогурту, чайну ложку меду, чайну ложку соку з лимона та пів чайної ложки куркуми. На очищене обличчя нанесіть суміш та залиште на 10 хвилин. Потім протріть обличчя ватними дисками й змийте теплою водою. До речі, мед є антибактеріальним засобом та здатен боротися з висипом на шкірі, а куркума зменшить подразнення й почервоніння. Лимон у складі такої маски допоможе освітлити шкіру.

Важливо! Перед тим як нанести маску з йогурту на обличчя, помажте нею зап'ястя та залиште на 10 хв, аби перевірити, чи у вас немає алергічних проявів на якийсь із компонентів засобу.

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