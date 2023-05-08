Дешево и действенно: как улучшить состояние кожи на лице с помощью популярного продукта

Для того чтобы держать кожу лица в порядке, необязательно покупать дорогие кремы или масла. Иногда оздоровить кожу способны простые подручные средства. К примеру, йогурт.

Следует выбрать "живой" натуральный йогурт без ароматических и вкусовых примесей, добавить к нему мед и лимон. И вы после нескольких процедур будете сияющую и увлажненную кожу на лице.

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Йогурт обладает увлажняющим действием и благодаря своей кремовой текстуре помогает удерживать влагу в коже, придавать ей эластичность и сияние. А еще он помогает уменьшить морщины и выровнять цвет лица. Если йогурт (согласно данным, указанным на упаковке) содержит цинк, кальций и витамин В, то это поможет также витаминизировать кожу, защитить лицо от УФ-лучей и уменьшить пигментные пятна.

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Йогуртовая маска для лица

Нужно смешать вместе пол стакана йогурта, чайную ложку меда, чайную ложку сока из лимона и полчайной ложки куркумы. На чистое лицо нанесите смесь и оставьте на 10 минут. Затем протрите лицо ватными дисками и смойте теплой водой. Кстати, мед является антибактериальным средством и способен бороться с сыпью на коже, а куркума снизит раздражение и покраснение. Лимон в составе такой маски поможет осветлить кожу.

Важно! Перед тем как нанести маску с йогурта на лицо, помажьте ею запястье и оставьте на 10 мин, чтобы проверить, нет ли у вас аллергических проявлений на какой-либо из компонентов средства.

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