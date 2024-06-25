Детонує й досі: на території рф у Воронезькій області бійці ГУР вдарили по складу боєприпасів (відео)

У Воронезькій області в населеному пункті Ольховатка в ніч на 25 червня сталися потужні вибухи. Вони були викликані детонацією вибухонебезпечних об'єктів.

За повідомленням губернатора Воронезької області Олександра Гусєва у його Telegram-каналі, вибухи пролунали у селищі Ольховатка, далеко від житлових будинків, тому ніхто з мешканців не постраждав.

Він повідомив, що минулої ночі атакам піддалися два муніципалітети, включаючи Ольховатський район. Для забезпечення безпеки громадян було проведено оповіщення з проханням тимчасово не залишати свої будинки та перебувати у приміщеннях без вікон.

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За інформацією журналістів ASTRA, двома безпілотниками було атаковано склад із боєприпасами у селищі Ольховатка. Інцидент стався близько 2:30 ночі 25 червня, коли два безпілотники потрапили на територію військової частини, що призвело до займання двох складів з боєприпасами.

Українська розвідка заявила, що до вибухів на території Воронезької області причетні дрони ГУР: "25 червня 2024 року в Ольховатському районі Воронезької області уражено польовий склад боєприпасів армії держави-агресора росії. Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України".

Зазначається, що на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа. Потім почалася детонація боєприпасів, що триває й досі.

У місцевих Телеграм-каналах пишуть, що в'їзд та виїзд із населеного пункту Ольховатка закрили через вибухи.

"У зв'язку з цим призупинено рух автобусів, і навіть можливість виїхати на таксі відсутня. Ця інформація підтверджена місцевими жителями", – пишуть росіяни у пабліках.

Нагадаємо, на росії знищено склад "шахедів" та ліквідовано інструкторів з використання БПЛА. За даними Командування ВМС ЗСУ, у результаті удару було знищено: 20 "Shahed-136"/"Герань-2", 50 ударних БПЛА "Ланцет", 40 розвідувальних БПЛА "ZALA" та 10 розвідувальних БПЛА "SuperCam".

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