Дієтична вечеря: рецепт запеченої капусти за 30 хвилин

Для приготування цієї страви за рецептом від Shuba знадобиться лише капуста, трохи спецій та сиру.

Інгредієнти:

Капуста молода –1 шт.

Пармезан тертий – 40 г

Для маринаду

Оливкова олія – 2 ст. л.

Соус соєвий – 3 ст. л.

Перець чорний мелений – 1/4 ч. л.

Часник сушений – 1 ст. л.

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Спосіб приготування:

Капусту розріжте на скибочки товщиною близько 3 см. Застеліть деко пергаментом та викладіть шматки на нього.

Для маринаду змішайте часник, чорний перець, олію та соєвий соус.

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Змастіть капусту маринадом та посипте пармезаном.

Запікайте в духовці 20-25 хвилин при температурі 200 °C.

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