Дієтична вечеря: рецепт запеченої капусти за 30 хвилин
Для приготування цієї страви за рецептом від Shuba знадобиться лише капуста, трохи спецій та сиру.
Інгредієнти:
Капуста молода –1 шт.
Пармезан тертий – 40 г
Для маринаду
Оливкова олія – 2 ст. л.
Соус соєвий – 3 ст. л.
Перець чорний мелений – 1/4 ч. л.
Часник сушений – 1 ст. л.
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Спосіб приготування:
Капусту розріжте на скибочки товщиною близько 3 см. Застеліть деко пергаментом та викладіть шматки на нього.
Для маринаду змішайте часник, чорний перець, олію та соєвий соус.
Змастіть капусту маринадом та посипте пармезаном.
Запікайте в духовці 20-25 хвилин при температурі 200 °C.
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