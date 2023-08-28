Рецепт запеченого баклажану з малиновим та йогоутовим соусом від Євгена Клопотенка

Ніжний йогуртовий соус ідеально балансує з ягідною солодкістю малини. Обов‘язково поєднуйте ці два соуси, щоб результат вас приємно здивував.Рецептом поділився Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

1 баклажан

1 ст. л. олії

200 г густого йогурту

1 дрібка коріандру

1 дрібка солі

100 г малини

50 г цукру

перець до смаку

1 зубчик часнику

3 гілочки кропу

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Спосіб приготування:

1. Духовку розігрійте до 200 градусів. Баклажан розріжте навпіл. У м’якоті зробіть ножем "решіточку", при шкірка має залишитися цілою.

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2. Посоліть половинки баклажана та скропіть олією. Поставте у духовку на 35 хвилин.

3. Поріжте 3 гілочки кропу та наріжте часник.

4. Білий соус: у мисці змішайте 200 г густого йогурту з подрібненим часником та кропом. Посоліть та додайте коріандр.

5. Ягідний соус: змішайте малину, цукор та та сіль у сотейнику та Для ягідного соусу покладіть у сотейник 100 г малини та проваріть 5 хвилин на повільному вогні. Перетріть соус через сито.

6. Теплий баклажан полийте йогуртовим та малиновим соусом.

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