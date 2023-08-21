Шоколадний торт у чашці можна приготувати всього за 4 хвилини: неочікуваний рецепт
Випічка може бути важким завданням, яке потребує багато часу. Втім, є способи приготувати десерт за лічені хвилини.
BBC Good Food поділився смачним рецептом розплавленого шоколадного торта. Для всього процесу приготування знадобиться всього 4 хвилини.
Торт повністю готується в мікрохвильовій печі, тому не доведеться жодного разу вмикати духовку. Він має розплавлений шоколадний центр, ідеальний для швидкого частування.
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Для приготування однієї порції знадобляться:
- дві столові ложки соняшникової олії;
- одне середнє яйце;
- дві столові ложки борошна;
- три столові ложки цукру;
- одна столова ложка какао-порошку;
- дрібка ванільного екстракту;
- одна столова ложка окропу;
- один м’який шоколадний трюфель;
- морозиво або вершки для подачі.
Помістіть усі інгредієнти, крім шоколадного трюфеля, у чашку об'ємом 350 мл. Виделкою ретельно збийте всі інгредієнти та додайте дрібку солі.
Вставте шоколадний трюфель у центр тіста. Розігрійте торт у мікрохвильовій печі на високій потужності протягом 45 секунд.
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