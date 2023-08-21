Шоколадный торт в чашке можно приготовить всего за 4 минуты: неожиданный рецепт

Выпечка может быть трудной задачей, требующей много времени. Впрочем, есть способы приготовить десерт в считанные минуты.

BBC Good Food поделился вкусным рецептом расплавленного шоколадного торта. Для всего процесса приготовления понадобится всего 4 минуты.

Торт полностью готовится в микроволновке, поэтому не придется ни разу включать духовку. Он имеет расплавленный шоколадный центр, идеален для быстрого угощения.

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Для приготовления одной порции понадобятся:

две столовые ложки подсолнечного масла;

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одно среднее яйцо;

две столовые ложки муки;

три столовых ложки сахара;

одна столовая ложка какао-порошка;

щепотка ванильного экстракта;

одна столовая ложка кипятка;

один мягкий шоколадный трюфель;

мороженое или сливки для подачи.

Поместите все ингредиенты кроме шоколадного трюфеля в чашку объемом 350 мл. Вилки тщательно взбейте все ингредиенты и добавьте щепотку соли.

Вставьте шоколадный трюфель в центр теста. Разогрейте торт в микроволновке на высокой мощности в течение 45 секунд.

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