Дієтолог назвала найкорисніше м'ясо, з якого найкраще готувати шашлики

У теплу погоду дуже чудово проводити час на свіжому повітрі, зокрема й смажать шашлики. Проте не все м'ясо підходить для цього процесу.

Дієтолог Стефані Шифф виданню Northwell Health розповіла, яке м'ясо вважається найкориснішим для здоров'я. Так ви гарно проведете час і не нашкодите собі.

Читайте також: Який маринад для шашлику зробить його соковитим і м’яким: поради з приготування

Які варіанти м'яса для шашлику є найздоровішими

За словами дієтолога, найкориснішими видами м'яса є ті, які мають найбільшу поживну цінність – це індичка і курка. Саме їх найкраще брати на пікнік.

Відео дня

Треба враховувати, що індичка пісніша за курку. Тому продукт стане ще більш корисним після видалення найжирнішої її частини – шкірки. Тому для корисного шашлику просто зніміть з птиці шкіру.

"Після зняття шкіри різниця між білим та темним м'ясом незначна з погляду вмісту жиру та калорій, тож обирайте те, що вам подобається", – розповіла Шифф.

Чи можна робити шашлик зі свинини

Свинина посідає друге місце за корисністю м'яса. Адже там багато білка, заліза, цинку та вітаміну В12. Проте існують потенційні ризики, про які варто пам'ятати.

Читайте також: М'який та соковитий шашлик: як замаринувати м'ясо за 15 хвилин

Американська кардіологічна асоціація з'ясувала, що червоне м'ясо містить більше насичених жирів, ніж індичка та курка без шкіри. Це може підвищити рівень холестерину та збільшити ризик серцевих захворювань. Також вживання червоного м'яса збільшує ризик колоректального раку, ішемічної хвороби серця та смертності.

Проте лікарі закликають не уникати повністю від червоного м'яса, а лише обмежити споживання до 2 порцій на тиждень.

Водночас дієтолог радить при смаженні м'яса на вогні вибирати найпісніші шматки. Для свинини це вирізка, відбивна з корейки без кісток.

Нагадаємо, що UAportal зібрав три найкращі рецепти маринаду для курячого шашлику, які будуть смакувати всім.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!