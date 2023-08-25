Дієтологи назвали 8 причин їсти ревінь

Ревінь – продукт, знайомим далеко не всім. Проте він має багато корисних властивостей, повідомляє Pixel inform.

Доктор Джанан Каратай наголошує на позитивному впливі ревеню на організм.

Зокрема, він корисний для печінки, серця, щитоподібної залози і навіть мозку. Зазвичай цей продукт споживають у свіжому вигляді. Ось кілька корисних властивостей цього продукту:

Містить вітаміни А, В1, В2, С, Е, K, що допомагає в лікуванні різноманітних захворювань.

Збуджує апетит, тому ревінь корисний для тих, хто бажає набрати вагу.

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Підсилює імунітет, сприяючи загальному здоров'ю.

Покращує стан при підвищеному тиску та високому рівні цукру, рекомендується вживати у вигляді відвару.

Підтримує нормальну функцію травлення, запобігаючи запорам.

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Має омолоджуючі властивості, сприяючи відновленню шкіри та розгладжуванню зморшок.

Згідно з науковими дослідженнями, знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Допомагає зняти стрес, покращити сон та зняти втому.

Нормалізує рівень цукру в крові та надає організму енергії.

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