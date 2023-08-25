Диетологи назвали 8 причин есть ревень
Ревень – продукт, знакомым далеко не всем. Однако у него много полезных свойств, сообщает Pixel inform.
Доктор Джанан Каратай отмечает положительное влияние ревеня на организм.
В частности, он полезен для печени, сердца, щитовидки и даже мозга. Обычно этот продукт употребляют в пищу в свежем виде. Вот несколько полезных свойств этого продукта:
- Содержит витамины А, В1, В2, С, Е, K, что помогает в лечении различных заболеваний.
- Возбуждает аппетит, поэтому ревень полезен для тех, кто желает прибавить в весе.
- Усиливает иммунитет, способствуя общему здоровью.
- Улучшает состояние при повышенном давлении и высоком уровне сахара, рекомендуется употреблять в виде отвара.
- Поддерживает нормальную функцию пищеварения, предотвращая запоры.
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- Обладает омолаживающими свойствами, способствуя восстановлению кожи и разглаживанию морщин.
- Согласно научным исследованиям, снижает риск развития болезни Альцгеймера.
- Помогает снять стресс, улучшить сон и снять усталость.
- Нормализует уровень сахара в крови и придает организму энергию.
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