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Диетологи назвали 8 причин есть ревень

Цихоцкая Мария

Диетологи назвали 8 причин есть ревень

Ревень – продукт, знакомым далеко не всем. Однако у него много полезных свойств, сообщает Pixel inform.

Доктор Джанан Каратай отмечает положительное влияние ревеня на организм.

В частности, он полезен для печени, сердца, щитовидки и даже мозга. Обычно этот продукт употребляют в пищу в свежем виде. Вот несколько полезных свойств этого продукта:

  • Содержит витамины А, В1, В2, С, Е, K, что помогает в лечении различных заболеваний.
  • Возбуждает аппетит, поэтому ревень полезен для тех, кто желает прибавить в весе.
  • Усиливает иммунитет, способствуя общему здоровью.
  • Улучшает состояние при повышенном давлении и высоком уровне сахара, рекомендуется употреблять в виде отвара.
  • Поддерживает нормальную функцию пищеварения, предотвращая запоры.

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  • Обладает омолаживающими свойствами, способствуя восстановлению кожи и разглаживанию морщин.
  • Согласно научным исследованиям, снижает риск развития болезни Альцгеймера.
  • Помогает снять стресс, улучшить сон и снять усталость.
  • Нормализует уровень сахара в крови и придает организму энергию.

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