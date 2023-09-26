Дієтологи назвали бур'ян, який є ідеальним джерелом клітковини

Лопухи – це рід дворічних трав'янистих рослин родини Айстрові. Здебільшого їх вважають бур'яном та виривають, якщо вони виросли в саду та на городі.

Однак дієтологи радять вживати їхнє коріння, яка має високий вміст клітковини.

Як зазначив дієтолог Девон Пірт (RD, MHSc), лопух століттями використовувався в традиційній медицині, зокрема для полегшення симптомів застуди та кашлю та як сечогінний засіб. Корінь цієї рослини можна вживати як коренеплоди – він є хорошим джерелом клітковини під назвою інулін. Це харчові волокна, які допомагають травленню.

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"Як і будь-яка клітковина, інулін може допомогти вам довше відчувати ситість. Він також може знизити рівень "поганого" холестерину, допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та може навіть знизити ризик раку товстої кишки", – зазначив фахівець.

Він зауважив, що корінь лопуха є хорошим джерелом антиоксидантів, які є хімічними сполуками, що захищають клітини від пошкодження. І як протизапальний засіб, корінь лопуха також може допомогти знизити ризик хронічних захворювань, таких як діабет, високий кров'яний тиск, артрит і, можливо, навіть деякі види раку.

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