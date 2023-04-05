'Дистанційно закладає вибухові подарунки': у ЗСУ показали застосування робота-мінера (відео)

Українські військові на фронті користуються не лише безпілотними літальними апаратами, але й дронами наземного типу. Їх застосовують для безпечного та дистанційного мінування позицій окупантів.

Зокрема, таким користуються бійці 3-ї окремої штурмової бригади. Військові показали роботу техніки в Telegram-каналі підрозділу.

Захисники України встановили на робота міну МОН-90 із функцією дистанційного підриву, до якої прив'язали ящик із 12 кг тротилу. Для захисту від вологи використали пластиковий пакет.

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Оператор керує дроном до позиції росіян, закладає вибухівку та підриває пристрій, коли дрон від'їхав на безпечну відстань.

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"Машинка багаторазового використання для мінування позицій має кілька режимів їзди. Тихенько підкрадаємося, скидаємо заряд і дистанційно підриваємо", – сказав один з військових.

"У лавах Третьої штурмової бригади служить унікальний робот-мінер. Він дистанційно закладає вибухові "подарунки" біля позицій росіян та створює неочікуваний "бада-бум", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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