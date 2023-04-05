'Дистанционно закладывает взрывные подарки': в ВСУ показали применение робота-минера (видео)

Украинские военные на фронте пользуются не только беспилотными летательными аппаратами, но и дронами наземного типа. Их применяют для безопасного и дистанционного минирования позиций оккупантов.

В частности, таковым пользуются бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады. Военные показали работу техники в Telegram-канале подразделения.

Защитники Украины установили на робота мину МОН-90 с функцией дистанционного подрыва, к которой привязали ящик из 12 кг тротила. Для защиты от влаги использовали пластиковый пакет.

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Оператор управляет дроном до позиции россиян, закладывает взрывчатку и взрывает устройство, когда дрон отъехал на безопасное расстояние.

"Машинка многократного использования для минирования позиций имеет несколько режимов езды. Тихонько подкрадываемся, сбрасываем заряд и дистанционно подрываем", – сказал один из военных.

"В рядах Третьей штурмовой бригады служит уникальный робот-минер. Он дистанционно закладывает взрывные "подарки" у позиций россиян и создает неожиданный "бада-бум", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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