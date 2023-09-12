Для чого класти кульки з фольги у посудомийку: чудодійний лайфхак

Алюмінієва фольга – це недорогий і ефективний спосіб покращити миття посуду в посудомийній машині. Її можна використовувати також для захисту ніжного посуду, такого як склянки, келихи та чашки, а також для запобігання сколів і подряпин.

Експерти видання "Санте" повідомляють, що алюмінієва фольга допомагає ефективніше очистити посуд від забруднень.

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Це дуже просто: завантажте посудомийну машину як зазвичай, але безпосередньо перед активацією програми миття покладіть між посудом м'ячик з алюмінієвої фольги. Запустіть посудомийку.

"Після цього ви з приємним подивом виявите, що весь посуд, столові прилади й прибори ідеально чисті, без найменших слідів бруду. І це ще не все, хороша новина полягає в тому, що ваші іржаві столові прибори знову сяють, як і в перший день", – пише видання.

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Експерти пояснюють, що під час прання певні речовини розчиняються з фольги й починають окислюватися. Після цього зношені столові прибори повертають свій колишній блиск.

Пропонуємо дізнатися, якою стороною фольгу вкладають на деко.

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