Які вазони треба поливати кислим молоком – список

Якщо у вас в холодильнику "пропало" молоко, не спішіть його виливати. Краще поставте у тепло та дайте йому прокиснути.

Кисле молоко – це дієвий "дідівський спосіб" підживлення кімнатних рослин. Він містить кальцій, фосфор, йод, цинк та інші важливі елементи.

Для підгодування кімнатних рослин підійде кефір, кисле молоко або пряжене молоко.

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Як зробити з кисляка добриво для квітів

У відрі води необхідно розвести літр кисломолочного продукту. У таку рідину треба додати 5 крапель йоду та чайну ложку нашатирного спирту. Як тільки все буде ретельно розмішано, можна переходити до обприскування рослин чи до поливу.

Городники кажуть, що цей розчин допоможе прискорити цвітіння вазонних рослин. Також – підживити їх.

Кисломолочні продукти допомагають у боротьбі з попелицею. Досить просто обробити рослини сумішшю з кисляка та води у співвідношенні 1 до 1.

Список кімнатних рослин, які добре переносять кисле молоко:

Троянди

Герань

Азалії

Хлорофітум

Спатифілум

Сансевієрія

Алое

Хлорофітум

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