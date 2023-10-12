Какие вазоны нужно поливать простоквашей – список

Если у вас в холодильнике "пропало" молоко, не спешите его выливать. Лучше поставьте его в тепло и дайте ему прокиснуть.

Кислое молоко – это действенный "дедовской способ" подкормки комнатных растений. Он содержит кальций, фосфор, йод, цинк и другие важнейшие элементы.

Для прикормки комнатных растений подойдет кефир, простокваша или топленое молоко.

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Как сделать из простокваши удобрение для цветов

В ведре воды нужно развести литр кисломолочного продукта. В такую жидкость нужно добавить 5 капель йода и чайную ложку нашатырного спирта. Как только все будет тщательно размешано, можно переходить к опрыскиванию растений или поливу.

Огородники говорят, что этот раствор поможет ускорить цветение вазонных растений. Также – подпитать их.

Кисломолочные продукты помогают в борьбе с тлей. Достаточно просто обработать растения смесью из простокваши и воды в соотношении 1 к 1.

Список комнатных растений, которые хорошо переносят простоквашу:

Розы

Герань

Азалии

Хлорофитум

Спатифиллум

Сансевиерия

Алое

Хлорофитум

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