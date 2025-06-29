До +33 в тіні: синоптики розповіли, коли в Україну прийде пекельна спека

У травні та червні цього року в Україні панувала доволі прохолодна погода. Проте вже зовсім скоро очікується справжнє літнє тепло з температурою повітря до +30° і вище.

Такий прогноз озвучила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, у найближчі дні в країні знову посилиться вітер, а температурний фон залишатиметься помірним. Утім, починаючи з наступного тижня, на більшості території встановиться спека.

"3-4 липня по всій Україні буде справжнє літо – температура сягатиме +28…+33 градусів!" — зазначила Діденко.

Сьогодні вдень та завтра температура повітря становитиме +21…+25 градусів, у південних і східних регіонах – дещо тепліше: +25…+28 градусів.

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28 червня в Україні очікуються дощі з грозами у східних регіонах, на півдні, місцями в центрі та на півночі країни.

"У неділю варто готуватися до періодичних локальних опадів, хоча сонця теж не бракуватиме – погода буде нестійкою", – повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз для Києва

У столиці на вихідних прогнозується потужний північно-західний вітер, а температура повітря триматиметься на рівні +20…+22 градуси. Подекуди можливий невеликий дощ, який змінюватиметься проясненнями та сонячними періодами.

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