До +33 в тени: синоптики рассказали, когда в Украину придет адская жара

В мае и июне этого года в Украине царила довольно прохладная погода. Однако уже совсем скоро ожидается подлинное летнее тепло с температурой воздуха до +30° и выше.

Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в ближайшие дни в стране снова усилится ветер, а температурный фон будет оставаться умеренным. Впрочем, начиная со следующей недели на большинстве территории установится жара.

"3-4 июля по всей Украине будет настоящее лето – температура будет достигать +28…+33 градусов!" – отметила Диденко.

Сегодня днем и завтра температура воздуха будет +21…+25 градусов, в южных и восточных регионах – несколько теплее: +25…+28 градусов.

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28 июня в Украине ожидаются дожди с грозами в восточных регионах, на юге, местами в центре и севере страны.

"В воскресенье следует готовиться к периодическим локальным осадкам, хотя солнца тоже не будет – погода будет неустойчивой", – сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз для Киева

В столице на выходных прогнозируется мощный северо-западный ветер, а температура воздуха будет держаться на уровне +20…+22 градуса. Временами возможен небольшой дождь, который будет сменяться прояснениями и солнечными периодами.

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