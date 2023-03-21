Додайте кольорів: дизайнери показали головний тренд весни 2023 (фото)

Весняного сезону шкіряні речі залишаються актуальними. Проте дизайнери акцентували увагу на яскравих кольорах, а класичний чорний колір пропонують залишити у шафі до наступних сезонів.

Стильним образ зробить саме кольорова шкіра. Якщо ви не боїтесь експериментів, створюйте яскраві образи в повсякденному житті. Про це пише Elle.

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Шкіряні яскраві речі неодноразово з'являлися на подіумах. Зокрема різні моделі – від пальт до суконь, жакетів до костюмів – представляли Coach, Tod`s, Saint Laurent, Versace, Lanvin. Дизайнери обирають яскраві відтінки карамельного, червоного, помаранчевого та навіть лавандового.

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Стилісти кажуть, що найменш ризикованим варіантом є поєднання виразної речі з базовими елементами гардероба. Тоді образ матиме гармонійний вигляд.

Нагадаємо, що світові стилісти назвали 7 речей та аксесуарів, які краще не одягати цієї весни. Кілька простих порад допоможуть кожному мати стильний вигляд.

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