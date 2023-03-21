Добавьте цветов: дизайнеры показали главный тренд весны 2023 года (фото)

Весеннего сезона кожаные вещи остаются актуальными. Однако дизайнеры акцентировали внимание на ярких цветах, а классический чёрный цвет предлагают оставить в шкафу до следующих сезонов.

Стильным образ сделает именно цветная кожа. Если вы не боитесь экспериментов, создавайте яркие образы в повседневной жизни. Об этом пишет Elle.

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Кожаные яркие вещи неоднократно появлялись на подиумах. В частности разные модели – от пальто до платьев, жакетов до костюмов – представляли Coach, Tod`s, Saint Laurent, Versace, Lanvin. Дизайнеры выбирают яркие оттенки карамельного, красного, оранжевого и даже лавандового.

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Стилисты говорят, что наименее рискованным вариантом является сочетание выразительной вещи с базовыми элементами гардероба. Тогда образ будет выглядеть гармонично.

Напомним, что мировые стилисты назвали 7 вещей и аксессуаров, которые лучше не одевать этой весной. Несколько простых советов помогут каждому выглядеть стильно.

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