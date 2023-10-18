Додайте всього одни інгредієнт: Як зварити буряк всього за 30 хвилин

Підготовка буряка восени або взимку може бути завданням, особливо якщо це великі та старі плоди, які потребують тривалого варіння. В такому випадку на процес готування буряка зазвичай витрачається понад годину.

Але існує один корисний лайфхак, який допоможе скоротити цей час до 30 хвилин. За допомогою цього методу можна економити значну кількість електроенергії або газу, пише przyślijprzepis.pl.

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Отже, секрет полягає в використанні цукру для швидкого зм'якшення буряка та покращення його смаку. На кожен кілограм буряка рекомендується додати одну столову ложку цукру. З буряка можна готувати безліч корисних та смачних страв, навіть якщо ви не є фанатом його смаку.

Ось як це зробити:

Помийте буряка губкою, уникаючи тертя, щоб не пошкодити шкірку. Покладіть його в каструлю, додайте цукор і залийте водою, так, щоб вода покривала буряк принаймні на 2-3 см. Варіть буряки на великому пальнику протягом 30 хвилин на слабкому вогні. За необхідності доливайте гарячої води. Після 30 хвилин відцідіть воду і помістіть буряк в іншу каструлю з холодною водою та льодом. Нехай він там побуває ще 15 хвилин. Через цей час, завдяки термічному шоку, буряк стане м'якшим і готовим до подальшого приготування. Після цього етапу процідіть воду, очистіть буряк і використовуйте його, як вам потрібно.

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