Добавьте всего один ингредиент: Как сварить свеклу всего за 30 минут

Подготовка свеклы осенью или зимой может быть задачей, особенно если это крупные и старые плоды, требующие длительной варки. В таком случае на процесс приготовления свеклы обычно уходит более часа.

Но есть один полезный лайфхак, который поможет сократить это время до 30 минут. С помощью этого метода можно экономить значительное количество электроэнергии или газа, пишет przyślijprzepis.pl.

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Следовательно, секрет заключается в использовании сахара для быстрого смягчения свеклы и улучшения ее вкуса. На каждый килограмм свеклы рекомендуется добавить одну столовую ложку сахара. Из свеклы можно готовить множество полезных и вкусных блюд, даже если вы не являетесь фанатом ее вкуса.

Вот как это сделать:

Помойте свеклу губкой, избегая трения, чтобы не повредить кожуру. Положите его в кастрюлю, добавьте сахар и залейте водой так, чтобы вода покрывала свеклу по крайней мере на 2-3 см. Варите свеклу на большой горелке в течение 30 минут на слабом огне. При необходимости доливайте горячую воду. После 30 минут отцедите воду и поместите свеклу в другую кастрюлю с холодной водой и льдом. Пусть он побывает там еще 15 минут. Через это время, благодаря термическому шоку, свекла станет более мягкой и готовой к дальнейшему приготовлению. После этого этапа процедите воду, очистите свеклу и используйте ее, как вам нужно.

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