Борги на додачу до нового житла: чи потрібно сплачувати комуналку попередніх власників

Під час придбання житла, квартири або будинку, українці можуть зіткнутися з ситуацією, коли за об'єктом нерухомості залишилися неоплачені комунальні послуги від попереднього власника. Проте зобов’язані покривати ці борги лише в окремих випадках.

В Україні трапляються ситуації, коли після придбання житла новий власник починає отримувати рахунки за електроенергію, воду або опалення з боргами, накопиченими ще попереднім мешканцем. Про це пише UAportal з посиланням на "РБК-Україна".

Іноді трапляється, що постачальники комунальних послуг відмовляються укладати новий договір, доки не буде погашена заборгованість попереднього власника.

Виплачувати старі борги доведеться лише в тому випадку, якщо в договорі купівлі-продажу прямо зазначено, що покупець бере на себе обов’язок їх сплатити – такі умови є законними. Якщо ж у документі не згадано про борги, або продавець запевнив, що їх немає, а ви дізналися про них вже після оформлення угоди, – оплачувати чужі зобов’язання ви не зобов’язані.

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Що робити, якщо у квитанціях вказані борги попереднього власника

Щоб вирішити ситуацію, необхідно діяти покроково:

Спершу слід звернутися з письмовою заявою до компанії, що надає комунальні послуги.

У документі варто вимагати відкриття нового особового рахунку на ваше ім’я, проведення звірки лічильників та списання заборгованості, що виникла до моменту державної реєстрації вашого права власності.

До заяви потрібно додати витяг з Державного реєстру речових прав як підтвердження дати набуття права власності.

У разі відмови у наданні послуг або вимог сплатити борги попереднього власника, слід звернутися до суду з позовом про визнання дій комунального підприємства неправомірними.

Відповідно до українського законодавства, зобов’язання сплачувати комунальні послуги виникає лише з моменту їх фактичного використання, а не з дати набуття права власності на нерухомість.

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