Газ без доплат: хто з українців звільнений від оплати доставки у 2025 році

Частина українців має законне право не оплачувати послуги з розподілу газу. Це стосується тих, хто офіційно відмовився від газопостачання, і в чиєму помешканні газова мережа була фізично від’єднана.

Втім, навіть таким споживачам іноді можуть надходити рахунки. Про це повідомляє "Нафтогаз" на своїй сторінці у Facebook.

Щоб уникнути оплати за розподіл газу, українцям потрібно передусім звернутися до свого оператора газорозподільних мереж – саме ця компанія відповідає за нарахування та облік обсягів поставленого палива.

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Необхідно надати оператору один з наступних документів:

заяву про розірвання договору на доставку газу та припинення постачання;

або офіційні докази фактичного відключення від мережі.

"Після отримання цієї інформації оператор ГРМ передасть оновлені дані до ГК 'Нафтогаз України', –повідомляється у роз’ясненні.

На основі переданої інформації буде здійснено перерахунок, тож неправомірно нараховані суми мають бути скасовані.

Якщо споживач доведе оператору ГРМ, що відмовився від газопостачання та підтвердить це документально, він має повне право не сплачувати за послугу з доставки газу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою буде вартість доставки газу з 1 травня.

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