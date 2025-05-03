Газ без доплат: кто из украинцев освобожден от оплаты доставки в 2025 году

Часть украинцев имеет законное право не оплачивать услуги по распределению газа. Это касается официально отказавшихся от газоснабжения, и в чьем доме газовая сеть была физически отсоединена.

Впрочем, даже таким потребителям иногда могут поступать счета. Об этом сообщает "Нефтегаз" на своей странице в Facebook.

Чтобы избежать оплаты за распределение газа, украинцам нужно, прежде всего, обратиться к своему оператору газораспределительных сетей – именно эта компания отвечает за начисление и учет объемов поставленного топлива.

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Необходимо предоставить оператору один из следующих документов:

заявление о расторжении договора на доставку газа и прекращении поставок;

или официальные подтверждения фактического отключения от сети.

"После получения этой информации оператор ГРМ передаст обновленные данные в ГК 'Нафтогаз Украины', – сообщается в разъяснении.

На основе переданной информации будет произведен перерасчет, поэтому неправомерно начисленные суммы должны быть отменены.

Если потребитель докажет оператору ГРМ, отказавшемуся от газоснабжения и подтвердившему это документально, он имеет полное право не платить за услугу по доставке газа.

Напомним, ранее мы рассказывали, какова будет стоимость доставки газа с 1 мая.

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