Будинок російського опозиціонера під Києвом постраждав через атаку російського ''шахеда'': Пономарьова поранено (фото)

російський опозиційний політик Ілля Пономарьов, що мешкає під Києвом, постраждав унаслідок падіння уламків російського дрона. Його будинок зруйновано, а сам політик отримав поранення.

В обласні поліції повідомили, що у Київській області після чергового удару безпілотниками в одному із районів чоловік та дружина отримали поранення.

Також читайте: Київ та область зазнали наймасштабнішої атаки російських шахедів від початку великої війни

"Потерпілих госпіталізовано до столичної лікарні, їм надається відповідна допомога. Крім того, пошкоджено два приватних будинки. На місцях подій працюють правоохоронці", – йшлося у повідомленні правоохоронців.

Будинок Пономарьова під Києвом зруйнував дрон. Джерело: facebook.com/UA.KyivPolice

Будинок Пономарьова під Києвом зруйнував дрон. Джерело: facebook.com/UA.KyivPolice

Будинок Пономарьова під Києвом зруйнував дрон. Джерело: facebook.com/UA.KyivPolice

Пономарьов у соцмережі X написав повідомлення, що він пережив "п'яту спробу нападу".

Допис Пономарьова в Х. Джерело: https://x.com/iponomarev

"Сьогодні у мене, схоже, другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною та успішною, проти якої було важко захиститися. Але хрін їм! Подробиці напишу пізніше", – додав він.

Як пише OBOZ.UA, російський БПЛА "Герань-2" вибухнув за п'ять метрів від вхідних дверей політика. Його будинок зруйновано.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня сили ППО відбили наймасованішу атаку на Україну від початку війни.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!