Київ та область зазнали наймасштабнішої атаки російських шахедів від початку великої війни

У ніч на 31 липня росія запустила десятки "шахедів" по ​​Україні. Ціллю дронів був Київ та Київська область.

За даними КМВА, це ймовірно, наймасштабніша від початку повномасштабного вторгнення атака безпілотників, що летіли на столицю з півдня, півночі, й навіть з повітряного простору Білорусі.

Моніторингові телеграм-канали повідомляють про безпілотники, які маневрують над Житомирською, Кіровоградською, Полтавською, Черкаською та Одеською областями.

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Голова військової адміністрації Києва Сергій Попко повідомив, що ця атака стала для Києва наймасовішою у 2024 році.

Пряма мова Сергія Попка: "Цієї ночі ра**сти здійснили одну з наймасованіших атак України ударними дронами за всю війну! А головною ціллю агресора став Київ. На столицю України, на мирне місто, ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА. Повітряна тривога триває понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків".

Голова КМВА повідомив, що станом на 7 ранку 31 липня силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників.

Попко попередив, що мешканцям столиці краще перебувати в укриттях до відбою тривоги, оскільки нова хвиля БПЛА продовжила нічну атаку ударних дронів на Київ.

"Зафіксовано рух кількох ворожих безпілотників у напрямку Києва. Не нехтуйте сигналами тривоги. Прямуйте до укриття", – додав Попко.

Як повідомили у ДСНС, на Київщині вночі внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. "Будівля частково зруйнована. Рятувальники ліквідували пожежу", – додали у Службі порятунку.

Пожежа в Київській області. Джерело: t.me/dsns_telegram

Нагадаємо, у ніч на 27 липня в росії було ушкоджено аеродром Дягілєво в Рязанській області.

Також цього дня дрони ГУР "дістали" російський стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 на території аеродрому "Оленья" в Мурманській області, що знаходиться за 1800 кілометрів від найближчого кордону України.

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