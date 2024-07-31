Київ та область зазнали наймасштабнішої атаки російських шахедів від початку великої війни
У ніч на 31 липня росія запустила десятки "шахедів" по Україні. Ціллю дронів був Київ та Київська область.
За даними КМВА, це ймовірно, наймасштабніша від початку повномасштабного вторгнення атака безпілотників, що летіли на столицю з півдня, півночі, й навіть з повітряного простору Білорусі.
Моніторингові телеграм-канали повідомляють про безпілотники, які маневрують над Житомирською, Кіровоградською, Полтавською, Черкаською та Одеською областями.
Також читайте: Стало відомо про знищення двох російських винищувачів Су-30 під час ракетної атаки в Криму — OSINT
Голова військової адміністрації Києва Сергій Попко повідомив, що ця атака стала для Києва наймасовішою у 2024 році.
Пряма мова Сергія Попка: "Цієї ночі ра**сти здійснили одну з наймасованіших атак України ударними дронами за всю війну! А головною ціллю агресора став Київ. На столицю України, на мирне місто, ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА. Повітряна тривога триває понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків".
Голова КМВА повідомив, що станом на 7 ранку 31 липня силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників.
Попко попередив, що мешканцям столиці краще перебувати в укриттях до відбою тривоги, оскільки нова хвиля БПЛА продовжила нічну атаку ударних дронів на Київ.
"Зафіксовано рух кількох ворожих безпілотників у напрямку Києва. Не нехтуйте сигналами тривоги. Прямуйте до укриття", – додав Попко.
Як повідомили у ДСНС, на Київщині вночі внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. "Будівля частково зруйнована. Рятувальники ліквідували пожежу", – додали у Службі порятунку.
Нагадаємо, у ніч на 27 липня в росії було ушкоджено аеродром Дягілєво в Рязанській області.
Також цього дня дрони ГУР "дістали" російський стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 на території аеродрому "Оленья" в Мурманській області, що знаходиться за 1800 кілометрів від найближчого кордону України.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!