Киев и область подверглись самой масштабной атаке российских шахедов с начала большой войны

В ночь на 31 июля россия запустила десятки "шахедов" по Украине. Целью дронов был Киев и Киевская область.

По данным КМВА, это вероятно самая масштабная с начала полномасштабного вторжения атака беспилотников, летевших на столицу с юга, севера, и даже из воздушного пространства Беларуси.

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают о беспилотниках, маневрирующих над Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областями.

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Глава военной администрации Киева Сергей Попко сообщил, что эта атака стала для Киева самой массовой в 2024 году.

Прямая речь Сергея Попко: "Этой ночью раш**ты совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за всю войну! А главной целью агрессора стал Киев. На столицу Украины, на мирный город, враг направил многие десятки своих беспилотников. Это была уже седьмая атака по Киеву вражескими дронами в июле! Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных БПЛА. Воздушная тревога длится более 7 часов. Вражеские дроны заходили на Киев волнами и практически по всем возможным направлениям".

Глава КМВА сообщил, что по состоянию на 7 утра 31 июля силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на происках было уничтожено более трех десятков беспилотников.

Попко предупредил, что жителям столицы лучше находиться в укрытиях к тревоге, поскольку новая волна БПЛА продолжила ночную атаку ударных дронов на Киев.

"Зафиксировано движение нескольких вражеских беспилотников в направлении Киева. Не пренебрегайте сигналами тревоги. Направляйтесь к укрытию", – добавил Попко.

Как сообщили в ГСЧС, на Киевщине ночью в результате падения обломков беспилотника загорелся жилой дом. "Здание частично разрушено. Спасатели ликвидировали пожар", – добавили в Службе спасения.

Пожар в Киевской области. Источник: t.me/dsns_telegram

Напомним, в ночь на 27 июля в россии был поврежден аэродром Дягилево в Рязанской области.

Также в этот день дроны ГУР "достали" российский стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 на территории аэродрома "Оленья" в Мурманской области, расположенном в 1800 километрах от ближайшей границы Украины.

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