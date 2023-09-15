Домашній засіб для миття посуду: як його приготувати

У сучасному світі все більше господинь віддають перевагу екологічно чистим засобам. Один із найпоширеніших хімічних засобів – гель для миття посуду.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що деякі господині віддають перевагу приготуванню власного засобу для миття посуду, який не тільки ефективний, але й безпечний.

Для приготування домашнього засобу для миття посуду вам знадобляться наступні інгредієнти:

100 г гірчичного порошку,

200 г соди,

100 г господарського мила,

10 г гліцерину,

1 л води.

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Приготування:

Подрібніть господарське мило за допомогою терки.

Поставте каструлю з водою на плиту і додайте роздрібнене мило. Нагрівайте на середньому вогні, ретельно помішуючи, але не доводьте до кипіння.

Коли мило розчиниться, додайте гірчичний порошок, соду і гліцерин. Помішуйте масу до отримання однорідного розчину.

Якщо ви хочете, щоб ваш засіб мав приємний аромат, додайте кілька крапель улюбленої ефірної олії, але робіть це тільки після того, як засіб остигне.

Розлийте отриманий засіб для миття посуду в пляшки або інші контейнери.

Цей саморобний засіб для миття посуду не тільки бюджетний, але й ефективний та безпечний для вас та навколишнього середовища.

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