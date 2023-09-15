Домашнее средство для мытья посуды: как его приготовить
В современном мире все больше хозяек предпочитают экологически чистые средства. Одно из самых распространенных химических средств – гель для мытья посуды.
Об этом сообщили в Pixel. Отметили, что некоторые хозяйки предпочитают приготовлять собственное средство для мытья посуды, которая не только эффективна, но и безопасна.
Для приготовления домашнего средства для мытья посуды вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 100 г горчичного порошка,
- 200 г соды,
- 100 г хозяйственного мыла,
- 10 г глицерина,
- 1л воды.
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Приготовление:
- Измельчите хозяйственное мыло с помощью терки.
- Поставьте кастрюлю с водой на плиту и добавьте раздробленное мыло. Нагревайте на среднем огне, тщательно помешивая, но не доводите до кипения.
- Когда мыло растворится, добавьте горчичный порошок, соду и глицерин. Помешивайте массу до получения однородного раствора.
- Если вы хотите, чтобы ваше средство имело приятный аромат, добавьте несколько капель любимого эфирного масла, но делайте это только после того, как средство остынет.
- Разлейте полученное средство для мытья посуды в бутылки или другие контейнеры.
Это самодельное средство для мытья посуды не только бюджетное, но и эффективное и безопасное для вас и окружающей среды.
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