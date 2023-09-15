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Домашнее средство для мытья посуды: как его приготовить

Диана Бондаренко

Домашнее средство для мытья посуды: как его приготовить

В современном мире все больше хозяек предпочитают экологически чистые средства. Одно из самых распространенных химических средств – гель для мытья посуды.

Об этом сообщили в Pixel. Отметили, что некоторые хозяйки предпочитают приготовлять собственное средство для мытья посуды, которая не только эффективна, но и безопасна.

Для приготовления домашнего средства для мытья посуды вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 100 г горчичного порошка,
  • 200 г соды,
  • 100 г хозяйственного мыла,
  • 10 г глицерина,
  • 1л воды.

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Приготовление:

  • Измельчите хозяйственное мыло с помощью терки.
  • Поставьте кастрюлю с водой на плиту и добавьте раздробленное мыло. Нагревайте на среднем огне, тщательно помешивая, но не доводите до кипения.
  • Когда мыло растворится, добавьте горчичный порошок, соду и глицерин. Помешивайте массу до получения однородного раствора.
  • Если вы хотите, чтобы ваше средство имело приятный аромат, добавьте несколько капель любимого эфирного масла, но делайте это только после того, как средство остынет.
  • Разлейте полученное средство для мытья посуды в бутылки или другие контейнеры.

Это самодельное средство для мытья посуды не только бюджетное, но и эффективное и безопасное для вас и окружающей среды.

Напомним, мы уже писали об ужасных кухонных лайфхаках.

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