Доплата до пенсії для українок: хто отримає додаткові 870 гривень

Українське законодавство передбачає додаткову фінансову підтримку для окремих категорій жінок на пенсії. Деякі з них отримають доплату у розмірі 870 гривень уже в серпні.

Відповідно до закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", щомісячну надбавку можуть отримати матері, які народили або всиновили щонайменше п’ятеро дітей і виховали їх до досягнення ними шестирічного віку. Згідно з інформацією від Пенсійного фонду України, жінки, які підпадають під вказані умови, мають право на спеціальну доплату до пенсії, а також можуть скористатися можливістю дострокового виходу на пенсію. Це можливо з 50-річного віку за умови наявності не менше 15 років страхового стажу.

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Для оформлення пенсії з надбавкою слід подати до органів Пенсійного фонду необхідний пакет документів, а саме:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний номер (код платника податків);

трудову книжку або інші підтвердження страхового стажу;

свідоцтва про народження всіх дітей;

за наявності – паспорти повнолітніх дітей.

Чоловіки, які також виховали щонайменше п’ятьох дітей до досягнення ними шести років, мають право на відповідну пенсійну надбавку, аналогічну тій, що надається жінкам.

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