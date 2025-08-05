Доплата к пенсии для украинок: кто получит дополнительные 870 гривен

Украинское законодательство предусматривает дополнительную финансовую поддержку для отдельных категорий пенсионных женщин. Некоторые из них получат доплату в размере 870 гривен уже в августе.

Согласно закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", ежемесячную надбавку могут получить матери, которые родили или усыновили по меньшей мере пятерых детей и воспитали их до достижения ими шестилетнего возраста. Согласно информации Пенсионного фонда Украины, женщины, которые подпадают под указанные условия, имеют право на специальную доплату к пенсии, а также могут воспользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию. Это возможно с 50-летнего возраста при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

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Для оформления пенсии с надбавкой следует подать в органы Пенсионного фонда необходимый пакет документов, а именно:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный номер (код налогоплательщика);

трудовую книжку или другие подтверждения страхового стажа;

свидетельства о рождении всех детей;

при наличии – паспорта совершеннолетних детей.

Мужчины, которые также воспитали по меньшей мере пятерых детей до достижения ими шести лет, имеют право на соответствующую пенсионную надбавку, аналогичную предоставляемой женщинам.

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