Хто з українців може отримати додаткові 1000 гривень до пенсії

В Україні щороку до Дня Незалежності держава надає одноразову грошову допомогу певним категоріям громадян. Виплату призначено здійснити до 24 серпня 2025 року, і вона залежить від статусу отримувача.

Відповідна постанова ухвалена Кабінетом міністрів. Найбільші суми отримають особи з особливими заслугами перед державою, а також люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні в’язні концентраційних таборів — для них передбачено 3 100 гривень. Особи з інвалідністю II групи отримають 2 900 гривень, а з III групою — 2 700. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням нарахують по 1 000 гривень. Члени родин загиблих ветеранів та Захисників України, а також вдівці чи вдови померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, отримають 650 гривень. По 450 гривень належить учасникам війни, колишнім в’язням концтаборів та дітям партизанів.

Пенсіонери, які мають право на цю допомогу, отримають її автоматично разом із серпневою пенсією. Додатково звертатися не потрібно. Ті ветерани війни, які не є пенсіонерами, але перебувають на службі або працюють, отримають виплату через військові частини, установи чи організації — на підставі заявок роботодавців.

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Якщо людина не є пенсіонером і не працює, вона має подати заяву до органу Пенсійного фонду України. У заяві в довільній формі потрібно вказати паспортні дані, банківський рахунок, ІПН, а також реквізити посвідчення, яке підтверджує право на виплату. Разом із заявою подаються копії паспорта та відповідного посвідчення.

Подати документи потрібно до 1 серпня 2025 року. Якщо в цей термін зробити це неможливо, заяву можна подати до 1 жовтня. Звернення приймаються особисто в підрозділах ПФУ або ЦНАП, поштою чи онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду з використанням електронного підпису.

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